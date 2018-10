Es dauerte ein bisschen, bis EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici realisierte, was ein italienischer Abgeordneter der Lega da hinter seinem Rücken mit seinen Unterlagen trieb. Gerade hatte Moscovici der Regierung in Rom eine Frist von drei Wochen eingeräumt, um ihre abgelehnten Haushaltspläne zu ändern. Dafür bekamen seine Notizen jetzt den Schuh zu spüren. Denn: Die italienische Regierung will nicht einlenken, sondern stellt das Brüsseler Regelwerk infrage. Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini zeigte sich von der Zurückweisung durch die EU-Kommission unbeeindruckt: Diese könne so viele Briefe schicken, wie sie wolle, aber "die Italiener stünden an erster Stelle", sagte der Chef der rechtsgerichteten Lega. Das Land wolle sich nicht mehr länger "dämlichen Regeln" unterwerfen, sagte er dem Sender RTL. Zugleich bekräftigte er aber, Italien wolle weder die Euro-Zone noch die EU verlassen. Moscovici zeigte sich vom Schuh unterdessen nicht beleidigt. Er sei offen für einen konstruktiven Dialog, sagte er der Zeitung "La Repubblica". Seine Tür sei immer offen und er hoffe, dass die italienische Regierung auf diese Botschaft höre. Es sei noch Zeit für eine Lösung. Sollte sich der Konflikt hochschaukeln, drohen Italien am Ende Sanktionen und Turbulenzen an den Finanzmärkten. Allerdings hat die EU-Kommission bei Defizitsündern bislang stets ein Auge zugedrückt: Auch andere Länder wie Frankreich, Portugal oder Spanien verstießen einst gegen EU-Budgetregeln, ohne dass dies für sie Konsequenzen hatte.