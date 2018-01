Antalya (dpa) - Die türkische Regierung fordert die Bundesregierung auf, die in der politischen Krise der beiden Staaten verschärften Reisehinweise für die Türkei wieder zu entschärfen.

«Wir erwarten von unseren deutschen Ansprechpartnern positive Botschaften gegenüber der Türkei», sagte Tourismusminister Numan Kurtulmus an diesem Donnerstag vor deutschen Journalisten in Antalya. Diese Botschaften sollten beinhalten, «dass es für deutsche Bürger nicht gefährlich ist, die Türkei zu besuchen». Kurtulmus zeigte sich zuversichtlich, dass der Tourismus die Krise der vergangenen zwei Jahre überwunden habe und dass auch die Zahl der deutschen Urlauber deutlich steigen werde.

Die Regierung in Ankara bemüht sich seit kurzem wieder um eine Normalisierung der Beziehungen zu Berlin. Deutsche Touristen stellten bis 2015 die größte Urlaubergruppe in der Türkei. In den beiden darauffolgenden zwei Jahren war die Zahl deutlich eingebrochen. Der Grund waren Terroranschläge und ein Putschversuch in der Türkei sowie politische Spannungen zwischen Ankara und Berlin, die ihren Ursprung auch in der Festnahme deutscher Staatsbürger hatten.

Im Juli 2017 verschärfte das Auswärtige Amt daher die Sicherheitshinweise, in denen seitdem vor willkürlichen Festnahmen gewarnt wird, zu denen es in allen Landesteilen «einschließlich der touristisch frequentierten Regionen» kommen könne. Reiseveranstalter berichten, dass die Zahl der Buchungen in Deutschland für die Türkei für dieses Jahr dennoch wieder deutlich zugenommen habe.

Von 2015 auf 2016 war die Zahl der ausländischen Touristen in der Türkei um gut 30 Prozent auf 25,4 Millionen zurückgegangen. Einen ähnlichen Rückgang verzeichnete die Gruppe der deutschen Urlauber, von denen 2016 nur noch 3,9 Millionen in die Türkei kamen.

Kurtulmus sagte, 2017 hätten 32,4 Millionen ausländische Touristen die Türkei besucht - nur noch knapp zwei Millionen weniger als im Vorkrisenjahr 2015. Sie hätten für einen Umsatz von geschätzt 26 Milliarden Dollar gesorgt. Der Minister sagte, im Jahr 2023 - dem hundersten Jahr der Republikgründung - strebe die Türkei 50 Millionen ausländische Besucher und einen Umsatz von 50 Milliarden Dollar an. Er rechnete damit, dass sechs bis sieben Millionen dieser avisierten 50 Millionen Besucher aus Deutschland kommen würden.

Kurtulmus kündigte außerdem an, die in der Krise 2016 eingeführten Subventionen für Charterflieger in die Türkei würden mindestens noch in diesem und dem nächsten Jahr fortgesetzt. Bis zum Jahreswechsel bezuschusste die Regierung jeden Flug mit mindestens 100 Passagieren mit 6000 Dollar. Nun solle die Förderung saisonal gestaffelt werden und zwischen 1500 und 9000 Dollar pro Maschine liegen, sagte er. Im Haushalt 2018 seien dafür 220 Millionen Dollar veranschlagt.