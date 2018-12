Die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten haben sich am Samstag nach langem Ringen auf eine gemeinsame Gipfelerklärung geeinigt. Am zweiten Tag des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer verabschiedeten sie ein Kommuniqué, in dem sie ein Bekenntnis zur weiteren internationalen Zusammenarbeit abgeben. Streitpunkte wie Handel, Klima oder Migration kommen in dem Text zwar vor - allerdings in sehr allgemeiner Form. Dominiert wurde das Treffen in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires von zahlreichen bilateralen Treffen am Rande. Die USA und China nähern sich einer Beilegung ihres Handelskonflikts. Bei einem zweieinhalbstündigen Arbeitsessen zum Schluss des G20-Gipfels in Argentinien vereinbarten US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping unter anderem, auf Zollerhöhungen ab Januar zu verzichten. Bundeskanzlerin Angela Merkel traf mit Russlands Präsident Wladimir Putin sowie US-Präsident Donald Trump zusammen. Merkel lobte die Einigung. "Wir werden ja jetzt auf diesem 10. Gipfel der G20 wieder auch uns mit dem Welthandel beschäftigen. Alle sind sich einig, dass die WTO reformiert werden sollte. Das ist eine wichtige Einigung." Vor dem Gipfeltreffen hatte es große Unsicherheit gegeben, ob es wegen der großen Differenzen vor allem mit der US-Regierung überhaupt gelingen würde, einen gemeinsamen Text zu verabschieden.