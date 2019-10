Erst jubelten die Baseball-Fans noch, dann verfallen sie in laute Buhrufe. Diese Begrüßung erhielten US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania am Sonntag im Nationals Park Stadion in Washington. Sie waren zum World Series, dem Finale der Baseball-Profiligen gekommen. Zuvor hatte Trump verkündet, dass der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat bei einer Operation von US-Einsatzkräften ums Leben gekommen war. Die Sportfans im Stadion hatten Bildern des US-Militärs zugejubelt, als diese zuvor auf den Bildschirmen gezeigt wurden. Trump hingegen empfingen sie trotz des vermeintlichen Erfolgs des US-Militärs mit dem Ruf „Lock him up" - „sperrt ihn ein".