HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister: "Was den Brexit angeht, nach all dem, was wir zurzeit wissen, hat Premierminister May angekündigt, dass sie vor allen Dingen zunächst einmal mit der britischen Opposition sprechen will. Um auszuloten, was überhaupt möglich ist. Und möglicherweise könnte das Ergebnis sein, dass es einen erneuten Antrag auf Verlängerung nach Artikel 50 gibt. Das kann ich nicht beurteilen, will ich ehrlich gesagt auch nicht beurteilen. Ich will es auch nicht kommentieren. Denn letztlich müssen wir abwarten, was die Meinungsbildung in London mit sich bringt. Das ist längst fünf nach zwölf ist, müsste sich eigentlich auch in London rumgesprochen haben."