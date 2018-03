Der neue Bundesaußenminister Heiko Maas ist nach seiner Amtsübernahme am Mittwoch nach Paris gereist. Er traf seinen französischen Amtskollegen Le Drian, um, wie er sagte, „die ausgestreckte Hand von Emmanuel Macron zu ergreifen". Er wolle die Debatte um Vorschläge zu Reformen der EU nun rasch beginnen. Sowohl Le Drian, als auch Heiko Maas nutzten die Gelegenheit, um sich zu der Nervengift Attacke im Englischen Salisbury zu äußern, für die die britische Regierung Russland verantwortlich macht. (HEIKO MAAS) "Das, was dort geschehen ist, ist ein Verbrechen, das ist nicht hinnehmbar, es muss aufgeklärt werden, und wir erwarten auch von Russland, das man sich aktiv an der Aufklärung beteiligt, gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien." "Es ist nicht hinnehmbar und wir haben auch großes Verständnis dafür, dass die britischen Behörden dort diplomatisch reagiert haben." Auch Le Drian erklärte Frankreichs Solidarität mit der britischen Regierung. (LE DRIAN, AUS DEM FRANZÖSISCHEN) "Wir haben vollstes Vertrauen in die Ermittlungen unserer britischen Partner." "In den kommenden Stunden wird Frankreich auf höchster Ebene mit den Britischen Behörden in Kontakt treten, um uns über unsere Reaktionen abzustimmen." Die Attacke mit Nervengift auf einen ehemaligen russischen Agenten und seine erwachsene Tochter ereignete sich am 4. März im englischen Salisbury.