Sehen Sie im Video: Scholz besucht Irpin – "Es ist furchtbar, was dieser Krieg an Zerstörung anrichtet"









"Es ist furchtbar, was dieser Krieg an Zerstörung anrichtet. Das ist umso schlimmer, wenn man sieht, wie furchtbar sinnlos diese Gewalt ist, die wir hier sehen. Es sind unschuldige Zivilisten betroffen. Es sind Häuser zerstört worden. Es ist eine ganze Stadt zerstört worden, in der überhaupt keine militärischen Infrastrukturen waren. Und das sagt sehr viel aus über die Brutalität des russischen Angriffskriegs, der einfach auf Zerstörung und Eroberung aus ist. Und das müssen wir bei all dem, was wir entscheiden, mit im Blick haben. Es ist ein furchtbarer Krieg. Und Russland treibt ihn mit größter Brutalität, ohne Rücksicht auf Menschenleben voran. Und das ist das, was auch zu Ende gehen muss mit all den Aktivitäten, die wir unternehmen, mit unseren Hilfsmöglichkeiten, die wir mobilisiert haben, aber auch mit den Sanktionen. Und alles zusammen soll dazu beitragen, dass die internationale Solidarität den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeiten schafft, ihr Land wieder aufzubauen."

