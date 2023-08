von Luisa Brandl In mehreren Strandbädern an der Adria wurden muslimische Frauen von Badegästen angegriffen. Lokalpolitiker im Nordosten Italiens wollen den Burkini nun verbieten. Der Streit um die Badekleidung ist auch Ausdruck eines Kulturkampfs im einst so toleranten Land.

Azurblaues Meer, Sandstrand und Sonne – man könnte die Kulisse an der Adria unweit von Triest im Nordosten Italiens eigentlich genießen, vielleicht mit einem eisgekühlten Chinotto und einem Stück Pizza. Entspannung herrscht hier allerdings nicht überall – an den Stränden ist ein Kulturkampf um die Badekleidung ausgebrochen. Am Sonntag vor einer Woche kam es im Strandbad "La Lanterna" zum Eklat: Eine Gruppe muslimischer Frauen mit ihren Kindern war gerade dabei, in der Umkleidekabine ihre Ganzkörper-Badeanzüge anzulegen und wurde beschimpft. "Ihr badet hier nicht!", herrschten mehrere Triesterinnen die Frauen an.