Sehen Sie im Video: Halbnackte Frau stürmt roten Teppich in Cannes — Protest gegen Vergewaltigungen in der Ukraine

Vor den versammelten Kameras der internationalen Medienwelt kam es am Freitag auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes zu einer pro-ukrainischen Protest-Aktion. Dabei stürmte eine halbnackte bisher unbekannte Frau zwischen die Stars und schrie auf Englisch: "Hört auf, uns zu vergewaltigen!" Mit der Aktion wollte sie auf die Vergewaltigungen im Ukraine-Krieg aufmerksam machen. Allerdings zeigten sich die anderen Personen auf dem roten Teppich relativ unbeeindruckt und auch die Jazz-Musik spielte locker weiter, während der Sicherheitsdienst die Frau vom Teppich begleitete. Der kurze Protest der halbnackten Frau fand vor der Weltpremiere des Films "Three Thousand Years of Longing" statt. Ein Fantasy-Film mit den Stars Idris Elba und Tilda Swinton.

