Ein Gericht auf Sizilien hat am Dienstag nach Angaben aus Justizkreisen den gegen die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete verhängten Hausarrest aufgehoben. Die 31-Jährige habe nicht gegen das Gesetz verstoßen und auch keine Gewalttat begangen, als sie mit dem Schiff Sea-Watch 3 und Dutzenden Flüchtlingen an Bord trotz eines Verbots der Behörden im Hafen von Lampedusa anlegte, erklärte die zuständige Richterin. Rackete habe ihre Pflicht erfüllt, Menschenleben zu schützen. Die Kapitänin könnte nun zwar noch wegen Beihilfe zur illegalen Immigration angeklagt werden. Die Richterin ordnete jedoch ihre sofortige Freilassung an. Die Kapitänin hatte sich vor Gericht am Montag dafür entschuldigt, dass sie bei der Einfahrt in den Hafen ein Patrouillenboot rammte. Es sei ein Unfall gewesen. Ihr sei es nur um das Wohlergehen der Migranten an Bord gegangen, die mehr als zwei Wochen auf See verbracht hatten. Die Staatsanwaltschaft Sizilien hatte Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterstützung von Menschenhändlern gegen Rackete eingeleitet. Italien lässt nur Schiffe mit Flüchtlingen anlegen, wenn es Länder gibt, die diese aufnehmen. Innenminister Matteo Salvini erklärte, er habe auf eine härtere Reaktion der italienischen Justiz gehofft. Er werde Rackete so rasch wie möglich ausweisen.