Der Mord an der maltesischen Journalistin Caruana Galizia weitet sich immer mehr zu einem politischen Skandal aus. Ein unlängst in dem Fall festgenommener Geschäftsmann sieht die Hintermänner des Auftragsmordes in den obersten politischen Rängen des EU-Landes, wie am Donnerstag aus Polizei- und Justizkreisen verlautete. Ex-Stabschef Keith Schembri werde von dem selbst auf Straffreiheit hoffenden Geschäftsmann Yorgen Fenech bezichtigt, Urheber des Komplotts zu sein. Fenech sei bereit, über weitreichende Korruption zu berichten und Schembri sowie andere hochrangige Politiker zu belasten. Die in Malta bekannte Journalistin Galizia hatte ausführlich über Korruption berichtet und war bei der Explosion einer Autobombe im Oktober 2017 getötet worden. Kurz darauf wurden zwar drei Verdächtige festgenommen, die Hintermänner blieben aber zunächst im Dunkeln. Einer der drei Verdächtigen sagte, die Täter hätten für den Auftragsmord 150.000 Euro bekommen. Die Täter hätten die Bombe über maltesische Kriminelle von der italienischen Mafia bezogen. Aus der Opposition werden inzwischen Rufe nach einem Rücktritt von Ministerpräsident Joseph Muscat laut. Der Mordfall hat zudem Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit auf der Mittelmeer-Insel geschürt. Das EU-Parlament entsendet eine Delegation in das kleinsten EU-Land, die die Entwicklung untersuchen soll.