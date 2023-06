von Leonie Scheuble Für US-Präsident Joe Biden kam der Wagner-Aufstand mit Ansage. Im Gegensatz zu den öffentlichen Warnungen vor Russlands Invasion der Ukraine, entschied sich das Weiße Haus diesmal zu schweigen – aus guten Gründen.

Während in Moskau am Wochenende das Chaos ausbrach, herrschte in Washington gespannte Stille. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte den Wagner-Aufstand kommen sehen. An die Öffentlichkeit drang darüber kein Wort. Hinter den Kulissen glühten jedoch die Leitungen.

Als am Freitagabend der Machtkampf zwischen der russischen Armee und der privaten Wagner-Söldnergruppe eskalierte, berief das Weiße Haus die ersten Dringlichkeitssitzungen ein. Biden, der sich zu diesem Zeitpunkt auf seinem Landsitz in Maryland aufhielt, wurde "stündlich" über die aktuellen Entwicklungen informiert. Er selbst sprach per Video-Schalte unter anderem mit Kanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premier Rishi Sunak.