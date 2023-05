Wenige jenseits des Palastes kennen König Charles III. so gut wie Catherine Mayer. Für ihr kluges Porträt des Monarchen begleitete die britische Journalistin ihn zwei Jahre lang, sprach mit Verbündeten und Kritikern des Mannes, der am Wochenende in London gekrönt wird. Er wird es nicht leicht haben, sagte sie im Interview mit RTL und dem stern.