Über die Gesundheit des US-Präsidenten Donald Trump ist bisher viel spekuliert worden. Doch nach Aussage des Arztes im Weißen Haus Doktor Ronny Jackson ist Trump bei bester Gesundheit: "Der allgemeine Gesundheitszustand des Präsidenten ist exzellent. Seine Herzleistung während der Untersuchung war sehr gut. Er genießt die Vorteile seiner lebenslangen Alkohol- oder Tabakabstinenz. Wir sprachen über Ernährung und Bewegung. Er würde von einer Diät profitieren, die weniger Fett und Kohlenhydrate enthält und von einem Routine-Trainingsprogramm." Der Arzt hatte Donald Trump am vergangenen Freitag untersucht. Der Ruhepuls Trumps läge bei 68 und das Gewicht sei 108,4 Kilo bei 1,90 Meter Körpergröße. Und auch mental sei der US-Präsident fit, sagte der Arzt des Weißen Hauses Ronny Jackson in der fast einstündigen Pressekonferenz am Dienstag in Washington.