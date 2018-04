Mit Tränengas und Schlagstöcken hat die chilenische Polizei am Donnerstag in der Hauptstadt Santiago versucht, gewaltsame Ausschreitungen zu unterbinden. Anlass waren studentische Proteste gegen Staatspräsident Sebastian Pinera. Der will die Privatisierung der chilenischen Bildungseinrichtungen weiter vorantreiben. Die friedliche Demonstration war zuvor nur wenige Häuserblocks weit gekommen, als die ersten Kämpfe zwischen Studenten und Sicherheitskräften losbrachen. Einige der Demonstranten warfen Steine, Flaschen und Molotowcocktails auf Polizisten. Die wiederum setzten Wasserwerfer ein. Die Studenten fordern unter anderem eine umfassende staatliche Finanzierung der Schulen in Chile und kostenlosen Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Wieviele Demonstranten während der Proteste festgenommen wurden, war zunächst unklar.