Ein Gericht in China hat am Montag eine Bloggerin für ihre Berichte über die Corona-Pandemie in der Stadt Wuhan zu vier Jahren Haft verurteilt. Das teilte ihr Anwalt mit. In der Urteilsbegründung hieß es, die 37-jährge Zhang Zhan habe "Streit gesucht und Ärger provoziert". Die Bloggerin hatte aus überfüllten Krankenhäusern und leeren Straßen in Wuhan berichtet. Das düsterere Bild über den Verlauf der Pandemie stand im Gegensatz zur offiziellen Darstellung. Kritik an Chinas frühem Umgang mit der Corona-Krise wurde zensiert. Staatliche Medien haben den Erfolg bei der Eindämmung des Virus der Führung von Präsident Xi Jinping zugeschrieben. Das Virus hat inzwischen weltweit mehr als 80 Millionen Menschen infiziert und über 1,7 Millionen Tote gefordert.