von Carolina Großschmidt und Jens Mühling Manche sprechen vom "teuersten Witz der Welt": In China ist die Produktionsfirma eines Stand-up Comedians zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund zwei Millionen Euro verurteilt worden. Die ohnehin streng zensierte Comedy-Szene des Landes fürchtet nun erst recht um ihre Freiheit.

Es ist 19:30 Uhr, als in einem Comedy-Club in Shanghai das Hauptlicht gedimmt wird, nur noch ein greller Scheinwerfer strahlt die Bühne an. Durch den schwarzen Vorhang tritt ein junger Mann vor einen einsamen Mikrofonständer. "Wer von euch war schon mal hier?", ruft er in den Saal. Viele der rund 200 überwiegend jungen Zuschauer im ausverkauften Club heben die Hand. Stand-up Comedy ist ein relativ neues Genre in China, aber eines, das in den letzten fünf Jahren rasant populärer geworden ist.

"Ok, hier sind die Regeln", fährt der junge Mann fort. "Telefone stummschalten, keine Videos – und keiner im Publikum macht Witze, die witziger sind als unsere!"