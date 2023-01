Sehen Sie im Video: Luftaufnahmen von China zeigen: wohl viel mehr Covid-Tote als Peking zugibt.









Satellitenbilder des US-Unternehmens Maxar Technologies. Die Aufnahmen, die bereits am 6. Dezember geschossen wurden, zeigen eine gehäufte Ankunft von Fahrzeugen von Bestattungsunternehmen vor Krematorien nach dem Ende der strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus Ende des vergangenen Jahres - in Städten wie Peking, Chengdu und Nanjing. Das Bestattungsunternehmen Tongzhou in Peking etwa hat den Bildern zufolge einen weiteren Parkplatz anlegen lassen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO vermutet, dass in China längst nicht alle Todesfälle erfasst hat. Obwohl internationale Gesundheitsexperten für dieses Jahr mindestens eine Million COVID-bedingte Todesfälle vorausgesagt haben, hat China seit Beginn der Pandemie nur etwas mehr als 5.000 Todesfälle gemeldet - ein Bruchteil dessen, was weitaus weniger bevölkerungsreiche Länder nach der Lockerung ihrer Maßnahmen gemeldet haben. Viele chinesische Bestattungsunternehmen und Krankenhäuser geben jedoch an, überfordert zu sein. Die Regierung hingegen behauptet, mit ihren Daten transparent umgegangen zu sein. Unterdessen hat die Pharmaindustrie in China die Produktion hochgefahren. Man sei zuversichtlich, den sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Arzneimitteln angesichts des Anstiegs der Corona-Infektionen unter den 1,4 Milliarden Einwohnern des Landes decken zu können. Der stellvertretende Geschäftsführer der Youcare Pharmaceutical Group, Zhang Jiang, erklärte gegenüber Reportern, das Unternehmen lasse seine Produktionslinie rund um die Uhr laufen. "Wir haben unser gesamtes Personal angehalten, Überstunden zu machen", sagte er am Dienstag. "Wir haben unseren Mitarbeitern in Besprechungen gesagt, dass sie keinen Urlaub bekommen werden." Youcare hat nach eigenen Angaben seine Produktion von Fiebermitteln im vergangenen Monat auf das Fünffache erhöht, auf eine Million Packungen pro Tag. Ein anderes Pharmaunternehmen, Beijing Double-Crane Pharmaceutical Company, erklärte, es verfüge über ausreichend Produktionskapazitäten. Chinas abrupter Kurswechsel in der COVID-Politik hat viele Krankenhäuser in arge Bedrängnis gebracht.

