Was hat es mit den Teetassen von Xi Jinping auf sich? Bei der Eröffnung des Nationalen Volkskongress in Peking wird um versteckte Botschaften gerätselt

Der Nationale Volkskongress ist so erwartbar wie inhaltsleer – eine versteckte Botschaft gibt es aber dann doch

von Jens Mühling Seit dem Wochenende tagt Chinas Parlament. Kryptischer Parteisprech dominiert über weite Strecken die Reden der Funktionäre. Umso eifriger suchen Beobachter nach geheimen Botschaften und versteckten Symbolen – etwa in der Tee-Zeremonie, mit der die Veranstaltung beginnt.





Der Tag beginnt trübe, ein grauer Smogschleier hängt über dem Tiananmen-Platz, die Feinstaubwerte haben an diesem Märzmorgen die 200er-Marke überschritten. Barrieren riegeln Pekings zentralen Platz ab, rund um das Mao-Tsetung-Mausoleum herrscht gähnende Menschenleere, auch der Autoverkehr wurde umgeleitet. Nur ein paar verloren wirkende Polizisten patrouillieren über den Platz des Himmlischen Friedens, an dessen Westseite, in der Großen Halle des Volkes, seit diesem Wochenende der Nationale Volkskongress tagt – unbehelligt vom Volke.