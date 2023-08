Kritische Fragen? Nein, danke! Chinas Premierminister Li Qiang beim Staatsbesuch in Berlin Mitte Juni mit Bundeskanzler Olaf Scholz

In Pekings Visier – wie Deutschland zur Zielscheibe chinesischer Einflussnahme wurde

von Jens Mühling und Andreas Hoidn-Borchers China ist zu einer globalen Macht aufgestiegen. In Europa baut die Volksrepublik ihren Einfluss heute nirgendwo so massiv aus wie hierzulande. Mittlerweile steuert die Bundesregierung gegen.

Die Tage, als Chinas Parteiführung in Deutschland für die kommunistische Weltrevolution trommelte, sind lange vorbei. Eine Kontinuität der Einflussnahme gibt es trotzdem – nachzulesen in der vor wenigen Wochen verabschiedeten China-Strategie der Bundesregierung: "China", heißt es dort, "nutzt sein gewachsenes politisches, militärisches und wirtschaftliches Gewicht, um auf allen Kontinenten und in internationalen Organisationen seine Interessen zu verfolgen und die bestehende regelbasierte internationale Ordnung nach chinesischen Vorstellungen zu verändern."