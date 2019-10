Bei Protesten in Hongkong an Chinas National-Feiertag kam es zu einer erneuten Runde gewaltsamer Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. Die Polizei setzte unter anderem Tränengas ein, Protestierende warfen mit Steinen und anderen Gegenständen. In Hongkong sollte am 70. Jahrestag der Volksrepublik China ein Demonstrationsverbot herrschen. Sicherheitskräfte erklärten, Protestierende hätten mit einer ätzenden Flüssigkeit mehrere Beamte und Reporter verletzt. Anhänger der Protestbewegung waren zuvor in mehreren Stadtteilen auf die Straße gegangen. Eine Gruppe skandierte: "Keine Nationalfeier, nur ein nationaler Trauertag." In der früheren britischen Kronkolonie und heutigen chinesischen Sonderverwaltungszone kommt es seit Monaten zu Protesten gegen die Regierung von Hongkong und gegen die Führung in Peking. Anhänger der Protestbewegung hatten angekündigt, den Jahrestag der Gründung der Volksrepublik nutzen zu wollen, um ihren Anliegen auf der Straße Nachdruck zu verleihen. Die Staatsmacht hatte einen Demonstrationszug am Feiertag verboten und sich zugleich mit einem beispiellosen Militäraufgebot gegen Proteste gerüstet. Der Zorn der Demonstranten entzündete sich an Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam, der eine zu große Nähe zur Regierung in Peking vorgeworfen wird. Inzwischen richten sich die Proteste aber auch gezielt gegen Peking. Viele Hongkonger befürchten offenbar, dass sie politische Sonderfreiheiten verlieren könnten. Die ehemalige britische Kronkolonie ist seit 1997 eine chinesische Sonderverwaltungszone.