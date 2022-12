In China wächst trotz sinkender Fallzahlen die Sorge vor Corona -Infektionen. Nach den jüngsten Lockerungen der Corona-Maßnahmen standen die Menschen am Montag in Peking Schlange, um sich testen zu lassen. Ähnliche Warteschlangen bildeten sich auch vor Kliniken im Handelszentrum Wuhan, wo das Virus erstmals vor drei Jahren entdeckt wurde. China hatte in der vergangenen Woche unter dem Druck regierungskritischer Proteste und einer schwächelnden Wirtschaft die bislang umfassendste Abkehr von seiner Null-Covid-Politik verkündet. Stimmen dazu aus Peking: "Sich Sorgen zu machen, hilft nicht. Du solltest dich einfach schützen. Je mehr du dich sorgst, desto mehr beeinträchtigt es dich. Es ist am besten, sich zu schützen. Vielleicht sollten ältere Menschen weniger rausgehen. Das war's." "In Haushalten wie meinem, in dem es ältere Menschen und kleine Kinder gibt, kann ich verstehen, warum die Leute nicht ausgehen. Ich respektiere die Entscheidungen eines jeden. Wenn jemand ausgehen und arbeiten möchte, dann unterstütze ich das." In einem Bezirk im Osten von Peking blieben am Montagmorgen die Geschäfte entlang einer Geschäftsstraße geschlossen. Auf Aushängen wurde dafür ein aktueller Covid-19-Ausbruch verantwortlich gemacht. Er war allerdings unklar, ob die Geschäfte auf amtliche Anordnung hin geschlossen wurden. Die Behörden raten weiterhin zum Tragen von Masken und zu Impfungen, insbesondere für ältere Menschen. Da die Volksrepublik aber aufgrund der strengen Maßnahmen bislang kaum mit dem Virus in Berührung kam, ist China nach Einschätzung von Analysten schlecht auf eine Infektionswelle vorbereitet. Sie könnte das fragile Gesundheitssystem unter Druck setzen und die Wirtschaft zum Erliegen bringen. Die Zahl der lokalen Corona-Fälle ist in den vergangenen Tagen ist seit einem Höchststand Ende November zwar zurückgegangen. Experten zufolge können die rückläufigen Zahlen aber mit dem Wegfall der Testpflicht begründet werden.