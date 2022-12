Ein Krankenhausmitarbeiter in Schutzkleidung desinfiziert die Station einer Notaufnahme des Baigou New Area Aerospace Hospital, Mit dem Ende der Null-Covid-Politik steigt die Zahl der Corona-Infektionen in China explosionsartig an.

China steckt mitten in einer riesigen Corona-Welle, seit Anfang Dezember sollen fast 250 Millionen Menschen erkrankt sein. Nun stellt die Regierung die Veröffentlichung der Zahlen ein, die ohnehin wohl stark geschönt waren.

China stellt vor dem Hintergrund einer massiven Infektionswelle die Veröffentlichung täglicher Corona-Daten nach fast drei Jahren ein. Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle werde nicht mehr täglich bekannt gegeben, teilte die nationale Gesundheitskommission am Sonntag mit. Eine Begründung dafür nannte die Kommission nicht.

Das Chinesische Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention werde weiterhin "Informationen über den Ausbruch zu Referenz- und Forschungszwecken veröffentlichen", hieß es. Zur Art und Häufigkeit dieser Veröffentlichungen äußerte sich die Kommission nicht.

China: Einstellung der Statistik wird zynisch kommentiert

Bei Internetnutzern in China wurde die Ankündigung zynisch kommentiert. "Das war das beste und größte Büro für gefälschte Statistiken im Land", schrieb ein Nutzer im Onlinedienst Weibo über die Behörde, die bisher die offiziellen Corona-Daten veröffentlicht hatte. Ein weiterer schrieb: "Endlich wachen sie auf und merken, dass sie die Menschen nicht mehr täuschen können."

Laut Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg und der "Financial Times" sind nach internen Schätzungen seit Anfang Dezember 248 Millionen Menschen in China an Corona erkrankt. In der offiziellen Statistik ist für die genannten drei Dezemberwochen landesweit aber nur von 62.000 Infektionen die Rede. Dem entgegen steht auch die Angabe eine Behördenvertreters in Qingdao. Demnach erkranken derzeit fast 500.000 Menschen täglich in der Millionenstadt an dem Virus.

Überfüllte Krankenhäuser und knappe Medikamente in China

Die Volksrepublik hatte in diesem Monat nach landesweiten Protesten überraschend das Ende ihrer umstrittenen Null-Covid-Politik eingeläutet. Seither schnellen die Infektionszahlen in die Höhe. Teilweise sind Medikamente knapp und Krankenhäuser überfüllt. Auch Krematorien und Bestattungsinstitute haben wegen steigender Totenzahlen offenbar Probleme.

Wegen des Endes der Testpflicht ist es nach Behördenangaben aber inzwischen unmöglich, die Zahl der Corona-Fälle abzuschätzen. Die Behörden haben zudem die medizinische Definition von Corona-Todesfällen eingegrenzt, damit fällt die Zahl der Corona-Toten laut Beobachtern niedriger aus, als sie tatsächlich ist. Offiziell wurden seit Aufhebung der Corona-Maßnahmen nur sechs Corona-Todesfälle gemeldet.