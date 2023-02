von Jens Mühling sowie von Bernd Ziesemer Nach 40 Jahren Rekordwachstum steht die Volksrepublik am Wendepunkt: nach unten. Der Traum vom Aufstieg zur Weltmacht könnte platzen. Das hat Folgen für das Regime – und unseren Wohlstand.

Als das Jahr des Tigers endet und das Jahr des Hasen beginnt, wartet an der Küste südlich von Shanghai ein Neubauprojekt auf seine Vollendung. Mehr als 25 Stockwerke hoch ragen die Wohnblöcke der "Königlichen Seewelt" in den Neujahrshimmel, gut 8000 Apartments mit Blick auf die Bucht von Xiangshan, viele schon vor Baubeginn verkauft. Im landestypischen Eiltempo von dreieinhalb Jahren wurde hier eine Kleinstadt in die Vertikale geschichtet, gruppiert um drei europäisch anmutende Schloss-Imitate, in denen einmal Restaurants, Läden, ein Kino Platz finden sollen.