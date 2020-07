Sehen Sie im Video: Warum Masken unverzichtbar sind – und die Art der Maske wichtig ist. Atemschutzmasken sind eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. Wie wichtig Masken sind, machen diese Aufnahmen deutlich. Das Video zeigt die Verbreitung von Tröpfchen ohne Maske, mit einer einfachen Stoffmaske, mit einer zweilagigen Stoffmaske und einer Chirurgiemaske. Dabei werden verschiedene Szenarien gezeigt: Sprechen. Husten. Niesen. Das Video verdeutlicht: Masken verringern die Verbreitung von sichtbaren Tröpfchen stark. Besonders beim Niesen zeigt sich der Unterscheid zwischen den verschiedenen Masken. Neben einer Tröpfcheninfektion, gelten auch Aerosole als ein möglicher Übertragungsweg von Covid-19. Die winzigen Tröpfchen können in Partikeln über längere Zeit in der Luft schweben. Den wohl besten Schutz vor Aerosolen bieten FFP-2 und FFP3-Masken. Im Bezug auf Covid-19 gilt weiterhin: Wer sich an die geltenden Schutzmaßnahmen hält, verringert das Ansteckungsrisiko für sich und andere.

Sogar Donald Trump trägt inzwischen Maske. Die Corona-Pandemie in den USA lässt sich längst nicht mehr kleinreden. Inzwischen sind dort mehr als 150.000 Menschen dem Virus zum Opfer gefallen. Was diese nackte Zahl wirklich bedeutet, zeigt ein Vergleich.

Kann man, sollte man Katastrophen miteinander vergleichen? Eigentlich nicht. Zum einen, weil ein furchtbares Geschehen nicht dadurch weniger furchtbar wird, dass es ein noch schlimmeres Ereignis gibt. Zum anderen, weil die Umstände von Ereignissen, die katastrophale Folgen haben, sehr unterschiedlich sind - ob Krieg, Attentat, Naturkatastrophe oder eben eine Pandemie. Von den enormen Folgen, die ein katastrophales Geschehen auf das Leben einzelner Menschen haben kann, ganz zu schweigen.

Dennoch: Seit sich das Coronavirus auf der ganzen Welt ausbreitet, erleben wir Versuche, die nicht sichtbare, nicht fassbare Bedrohung kleinzureden. Sehr ausgeprägt ist diese Haltung bekanntlich in den USA, wo die Regierung von US-Präsident Donald Trump gegen den Rat führender Fachleute selbst kleinste Maßnahmen wie das Tagen von Schutzmasken lange Zeit abgelehnt hat und auf die Öffnung von Geschäften und Schulen dringt. Nun hat das Land laut den Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore die Marke von 150.000 Corona-Toten überschritten. In keinem anderen Staat sind mehr Menschen an einer Corona-Infektion gestorben.

Corona-Pandemie: Eine der großen US-Katastrophen

Doch was bedeutet diese nackte Zahl? Was sagt sie aus? So unterschiedlich historische Katastrophen auch sind, sie werden nicht zuletzt bewertet an den Totenzahlen, die sie verursacht haben. Und da zeigt sich: Entgegen allen Versuchen, die Infektionswelle zu verharmlosen, ist die Corona-Pandemie schon jetzt eine der größten Katastrophen in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

So reiht sich die Zahl von bisher 150.000 Corona-Toten in den USA ein (eine Auswahl):

675.000 Tote: Spanische Grippe

Auch von dieser "Mutter aller Pandemien" (1918 bis 1920) waren die USA stark betroffen. Weltweit sollen dem Virus 20 bis 50 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sein.

558.052 Tote: Amerikanischer Bürgerkrieg

Mehr als eine halbe Million Opfer in vier Jahren Krieg zwischen den Nord- und Südstaaten (1861 bis 1865). Der Krieg wird vielfach als die ultimative Katastrophe der US-Gesellschaft beschrieben.

Sehen Sie im Video: Donald Trump bricht Coronavirus-Briefing nach kritischen Fragen ab. Bei dem täglichen Coronavirus-Briefing bringt eine Journalistin Donald Trump mit einer kritischen Frage in Verlegenheit. Der US-Präsident postet zuvor Videos der "America’s Frontline Doctors" auf Social Media. Die Gruppe will vor der Kulisse des amerikanischen Verfassungsgerichts offenbar über das Coronavirus informieren und verbreitet dabei zahlreiche gefährliche Falschaussagen. In seinen Posts nennt Trump eine Frau aus dem Video, Stella Immanuel, eine "großartige Ärztin". Beim Briefing mit dem US-Präsidenten führt die Journalistin auf, wofür diese Ärztin steht: Sie lehnt die Verwendung von Gesichtsmasken ab, unterstützt Malaria-Medikamente im Kampf gegen Covid-19 und behauptet, dass außerirdische DNA in medizinischen Behandlungen verwendet wird. Trump: "Sie war im Fernsehen mit vielen anderen Medizinern. Sie allen waren große Fans von Hydroxychloroquine. Und ich dachte, sie war sehr beeindruckend. Denn wo sie herkommt – ich weiß nicht, wo sie herkommt. Doch sie sagte, sie hatte großen Erfolg mit Hunderten Patienten. Ich dachte, ihre Stimme war wichtig, aber ich weiß nichts über sie." Unmittelbar danach bricht Trump die Pressekonferenz ab. Facebook, Twitter und YouTube gehen aktiv gegen die Verbreitung der Aufnahmen vor und löschen sie von ihren Plattformen – inklusive der Tweets des US-Präsidenten. Die Clips hatten schnell Millionen Klicks verzeichnet. Mehr

405.399 Tote: Zweiter Weltkrieg

In dem von Nazi-Deutschland begonnenen globalen Krieg (1939 bis 1945) kämpften US-Soldaten ab 1941. Einige Opfer waren erst 1946, nach dem offiziellen Kriegsende, zu beklagen.

150.713 Tote: Corona-Pandemie

Seit mehr als einem halben Jahr breitet sich das Virus Sars-CoV-2 auf dem Globus aus. Die USA sind mit aktuell mehr als 4,4 Millionen Infizierten am stärksten betroffen. Die Pandemie dauert an, die Zahlen steigen kontinuierlich.

116.516 Tote: Erster Weltkrieg

Insgesamt verloren 17 Millionen Menschen ihr Leben in dem von 1914 bis 1918 in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Ostasien und Ozeanien geführten Krieg. US-Soldaten waren 1917/18 im Einsatz.

Sehen Sie im Video: Coronavirus – die aktuellen Zahlen zum Infektionsgeschehen. Videoquelle: ntv Weitere Daten und Informationen zum Thema:Notbremse beim Lockdown-Exit: Diese Kreise und Städte halten die Obergrenze (nicht) einBestätigte Infektionen in den deutschen Kreisen und kreisfreien Städten Übersicht über bestätigte Infektionen weltweitReproduktionszahl, Verdopplungszeit, Infektionen – welche Kennzahlen gerade wichtig sind Mehr

58.220 Tote: Vietnam-Krieg

Mehr als eine halbe Million US-Soldaten kämpften von 1955 bis 1975 in dem Krieg, der in den späten 1960er-Jahren Friedensbewegung und Studentenproteste auslöste.

36.574 Tote: Korea-Krieg

In einem der größten Stellvertreterkriege des Kalten Krieges führten die USA von 1950 bis 1953 multinationale Truppen der Vereinten Nationen gegen eine Allianz aus Nordkorea und später China (mit Waffenhilfe der Sowjetunion).

4418 Tote: Irakkrieg bzw. Dritter Golfkrieg

Die zwischen März und Mai 2003 durch US- und britische Truppen ausgeführte "Operation Iraqi Freedom" beendete das Regime von Saddam Hussein.

2989 Tote: Anschläge vom 11. September

Zwei Passagierflugzeuge rasten in die Türme des ehemaligen World Trade Centers, die daraufhin einstürzten. Einige Historiker halten "9/11" für eine historische Zäsur. Die US-Regierung reagierte mit der "Operation Enduring Freedom" in Afghanistan (2001 bis 2014), der 2349 US-Soldaten zum Opfer fielen.

1836 Tote: Hurrikan "Katrina"

Der Stufe-5-Hurrikan verwüstete im August 2005 den Südosten der USA, vor allem Louisiana und New Orleans. Er gilt als eine der verheerendsten Naturkatastrophen der US-Geschichte.

Jährliche Todeszahlen durch Krankheiten

Die Schwere der Corona-Pandemie zeigt sich auch mit dem Blick auf US-Todeszahlen eines Jahres aufgrund anderer Krankheiten. Ein Blick auf die Angaben der zentralen US-Gesundheitsbhörde CDC zeigt die Größenordnung der aktuellen Corona-Todesrate. Die CDC weist auf ihrer Homepage als final gesichert derzeit die Zahlen für das Jahr 2017 aus. Mehr als 640.000 Amerikaner starben damals an einem Herzinfarkt, fast 600.000 an Krebs. Fast 170.000 starben bei Unfällen, 160.000 an chronischen Erkrankungen der Atemwege und mehr als 146.000 erlagen einem Schlaganfall. An einer Grippe oder Lungenentzündung, womit eine Corona-Infektion meist beschwichtigend verglichen wird, starben 2017 in den USA gut 55.000 Menschen.

