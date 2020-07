Greg Abbott, der Gouverneur des US-Bundesstaates Texas führt eine Maskenpflicht ein. Diese gelte für alle Bezirke mit über 20 Covid-19 Fällen, so Abott am Donnerstag. In den letzten Wochen habe es einen rasanten und beträchtlichen Anstieg von Coronavirus-Fällen gegeben. Man müsse sich wieder darauf konzentrieren, die Ausbreitung zu stoppen. Sollte ein Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden können, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bei Zuwiderhandlung solle einmal verwarnt werden, anschließend könnten Strafen von bis zu 250 Dollar fällig werden, so Abbott. In den USA breitet sich die Pandemie von Nordosten nach Süden und Westen aus. Neben Florida, Arizona und Kalifornien gehört auch Texas zu den besonders betroffenen Bundesstaaten. Allein am Donnerstag meldete Texas 8000 Neuinfektionen. Mit der Maskenpflicht vollzieht der Republikaner Abbott eine Kehrtwende. Führende demokratische Politiker aus den Ballungsräumen von Texas fordern seit Monaten eine Maskenpflicht, die Abbott wie viele Republikaner bislang nicht für nötig hielt. Nun sei sie aber unbedingt erforderlich, sagte er in einer Videobotschaft. Insgesamt sind in den USA mehr als 2,7 Millionen Corona-Infektionen registriert worden. Kein Land ist so stark von der Pandemie betroffen wie die USA.