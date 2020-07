Sehen Sie im Video: Schwere Krawalle in Belgrad – Einwohner rebellieren gegen Ausgangssperre.





In der serbischen Hauptstadt Belgrad kam es am Mittwochabend erneut zu Protesten und Ausschreitungen. Grund war die Ankündigung verschärfter Coronavirus-Beschränkungen. Regierungskritische Demonstranten warfen vor dem Parlamentsgebäude Steine und brennende Gegenstände auf Polizisten. Die Polizei setzte Tränengas ein. Innenminister Nebojsa Stefanovic sagt, zehn Polizisten seien verletzt worden. Er macht keine Angaben zu verletzten Demonstranten. Zuvor hatte Präsident Aleksandar Vucic dazu aufgefordert, nicht an Kundgebungen teilzunehmen, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. In Krankenhäusern gebe es derzeit keine freien Betten mehr. Kritiker sagen, dass die Regierung selbst für den Anstieg der Infektionen verantwortlich ist, weil sie unter anderem Fußballspiele, religiöse Feste oder Partys wieder zugelassen hat.