Sehen Sie im Video: Angela Merkel vor EU-Gipfel zu Corona-Hilfen – "Ich erwarte sehr schwere Verhandlungen."





Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Ja guten Morgen, meine Damen und Herren, wir treffen uns heute, um zum ersten Mal über die Kombination von Wiederaufbaufond und mittelfristiger finanzieller Vorausschau zu sprechen. Unsere letzten Beratungen im Februar waren ja nicht erfolgreich. Es hat jetzt sehr, sehr viele Vorbereitungen gegeben und wir befinden uns ja auch in einer völlig anderen Lage als das im Februar der Fall war, und deshalb gehen wir jetzt alle mit sehr viel Elan in die Beratungen. Aber ich muss sagen, dass die Unterschiede doch noch sehr, sehr groß sind. Und ich deshalb noch nicht voraussagen kann, ob wir bei diesem Mal schon zu einem Ergebnis kommen. Wünschenswert wäre es, dennoch muss man ja auch der Realität ins Auge sehen, und es bedarf wirklich großer Kompromissbereitschaft aller, damit wir etwas hinbekommen, was für Europa gut ist, war für die Menschen in Europa gut ist, angesichts dieser Pandemie, und was auch eine entsprechende Antwort ist, auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir haben. Und insofern erwarte ich sehr, sehr schwere Verhandlungen. (SCHNITT) Und da müssen wir jetzt einfach hart arbeiten und Sie dann weiter informieren. Herzlichen Dank."