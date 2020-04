Sehen Sie im Video: Trump legt einen Stufen-Plan zur Lockerung der Corona-Maßnahmen vor.





US-Präsident Donald Trump schlägt einen Drei-Stufen-Plan für die Lockerung der Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus vor. Einen Zeitrahmen steckte Trump nicht ab. Vielmehr sollten die Vorschläge den Gouverneuren der US-Bundesstaaten als Leitfaden dienen, sagte der Republikaner bei seiner mit Spannung erwarteten Erklärung am Donnerstagabend. Den Empfehlungen zufolge sollen in einem ersten Schritt zunächst große Einrichtungen wie Restaurants und Kinos öffnen. "Werden sie in der Lage sein, Schritt eins, sagen wir, morgen, einzuleiten, wenn der Gouverneur das entscheidet? "Sie reden von den Bundesstaaten, die schon in guter Verfassung sind?" - "Ja" - "Sie werden das ab morgen können. Ja, weil sie alle Richtlinien befolgt haben, wenn sie in der Zeit zurückgehen. Wenn sie 14 Tage oder einen Monat zurückgehen, haben diejenigen, über die ich grade nachdenke, diejenigen, mit denen ich bisher darüber geredet habe, die Richtlinien schon ziemlich früh befolgt." Bei einer längeren Schließung drohe den USA allerdings großer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und gesundheitlicher Schaden. So könne der Drogen- und Alkoholmissbrauch steigen. Es dürfte auch mehr Selbstmorde und Herzkrankheiten geben, so Trump. "Sehen sie, ich möchte niemanden zurückkommen sehen, der dazu nicht in der Lage ist. Das letzte, was wir wollen, ist, lass uns sagen, dass New York oder New Jersey wieder zurückkommen. Erst, wenn sie dafür bereit sind. Sie steuern aber in die richtige Richtung. Und ich denke, es wird schneller passieren, als die Leute glauben. Ich denke, es wird zügiger gehen aber es muss sicher sein." In der ersten Phase dürften auch Krankenhäuser wieder Operationen, die für die Einnahmen wichtig sind, wieder vornehmen und Fitnessstudios mit entsprechenden Verhaltensregeln wieder öffnen. In Phase zwei können auch Schulen wieder öffnen und auch nicht unbedingt notwendige Reisen zugelassen werden. In der dritten Phase können auch besonders gefährdete Menschen sich wieder in der Öffentlichkeit bewegen und alle Mitarbeiter an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.