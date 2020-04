Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat mit einer Äußerungen über die Corona-Opfer in seinem Land für Empörung gesorgt. Unter Anspielung auf seinen Mittelnamen 'Messias' sagte er am Dienstag auf die Frage nach den Toten: O-TON JAIR BOLSONARO, BRASILIANISCHER PRÄSIDENT: "Na und? Ich trauere um sie. Was wollen sie noch? Ich bin ein Messias, kann aber keine Wunder vollbringen." So viel Kaltschnäuzigkeit kam bei den Brasilianern nicht gut an. O-TON MARCELO CARAVALONI, BRASILIANER: "Es ist ein Völkermord und er sagt 'Na und' bei mehr als 5000 Toten? Diese Äußerung zeigt seinen psychopathischen Charakter. Man kann ihm einfach nicht trauen." O-TON IDA CURI, BRASILIANER: "Er ist noch immer verückt. Ein neuer Kaiser Nero, wie im alten Rom. Mehr kann ich dazu nicht sagen." O-TON BRASILIANER: "Es ist Wahnsinn, dass er so redet, Unser Präsident redet so, weil es nicht um seine Familie geht. Es sind leider die Armen, die unter dieser Pandemie leiden müssen." Ähnlich wie US-Präsident Donald Trump hatte auch Bolsonaro die Krankheit verharmlost, wirtschaftliche Einschränkungen abgelehnt und Verschwörungstheorien verbreitet. In der vergangenen Woche hatte er Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta entlassen, der wie die Gesundheitsexperten Abstandsregeln empfohlen hatte. Bolsonaro sagte, die Maßnahmen seien Gift für die Wirtschaft und kosteten mehr Menschenleben, als das Virus.