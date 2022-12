Anders als in vielen europäischen Ländern, ist ein PCR-Test in Südkorea Pflicht bei der Einreise.

Corona-Welle in China EU-Staaten ringen um einheitliche Standards für Reisende – Lauterbach will "Varianten-Monitoring"

Einreise nur mit negativem Corona-Testergebnis: Angesichts der Corona-Welle in China halten manche Länder Maßnahmen für Flugreisende für geboten. Die EU will einheitliche Einreisebestimmungen beschließen.

Laut EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakidou soll es in den nächsten Tagen "einheitliche Reisebestimmungen" für EU-Bürger geben, die nach China reisen und für Reisende, die aus China in die Europäische Union wollen. Das geht aus einem Schreiben an die 27 Gesundheitsminister hervor, aus dem die Nachrichtenagentur DPA zitiert. Die Bestimmungen sollen auch für das Personal von Fluggesellschaften und Flughäfen gelten.

EU-Krisentreffen zu Corona-Welle

Kyriakides rief die Staaten dazu auf, ihre nationalen Überwachungsmaßnahmen des Virus zu überprüfen und gegebenenfalls wieder hochzufahren. "Falls eine neue Variante des Sars-CoV2-Virus auftaucht – sei es in China oder in der EU, müssen wir sie frühzeitig erkennen, um schnell reagieren zu können", heißt es in einem Brief weiter. Nächste Woche soll es dazu ein Krisentreffen geben.

Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), forderte eine Testpflicht für Reisende aus China in der gesamten Europäischen Union. Weber sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: "Es ergibt in einem offenen Europa überhaupt keinen Sinn, nur in einem Land eine Testung vorzunehmen."

Beim Bundesgesundheitsministerium gibt man sich gelassener: Behördenchef Karl Lauterbach hält Testpflichten bei Einreisen aus China aktuell für "noch nicht notwendig". Als zentrale Maßnahme werde aber ein engmaschiges "Varianten-Monitoring" an den europäischen Flughäfen vorbereitet, sagte der SPD-Politiker. "Darüber hinaus halte ich es für sehr wichtig, dass Europa hier koordiniert reagiert", sagte Lauterbach.

Anders in Italien: Passagiere aus China müssen dort nach ihrer Landung noch am Flughafen einen verpflichtenden Corona-Test machen. Die Behörden begannen am Donnerstag mit entsprechenden Maßnahmen am römischen Flughafen Fiumicino.

Die USA (ab 5. Januar) und Indien (ab Sonntag) kündigten an, dass Einreisende künftig vor Abflug ein negatives Resultat vorweisen müssen. Manche Experten äußern jedoch Zweifel am Nutzen solcher Maßnahmen.

Entsteht in China neue Variante?

Hintergrund der Maßnahmen zum Beispiel in den USA und Italien sind auch Befürchtungen vor einer möglicherweise in China entstehenden neuen Virusvariante. Offizielle chinesische Angaben werden etwa von der US-Gesundheitsbehörde CDC als unzureichend gewertet. Aus Mailand verlauteten zudem hohe Zahlen infizierter Passagiere: Am 26. Dezember seien dort zwei Flieger aus China gelandet, wobei von 210 getesteten Passagieren 97 positiv auf Corona getestet worden seien.

Nach fast drei Jahren strikter Vorkehrungen hatte Chinas Führung am 7. Dezember abrupt ein Ende seiner umstrittenen Null-Corona-Politik verkündet. Nach offiziell unbestätigten internen Schätzungen haben sich allein in den ersten drei Dezemberwochen 248 Millionen Menschen oder 18 Prozent der Bevölkerung mit Corona infiziert.

Neben den USA haben auch Italien, Spanien, Japan, Indien und Malaysia die Bestimmungen für Einreisen aus China verschärft. Südkorea kontrolliert ebenfalls Einreisende aus dem Nachbarland mit einem PCR-Test.