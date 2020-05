Sehen Sie im Video, was Bundeskanzlerin Merkel über den EU-Wiederaufbaufonds sagt.





Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Montag in Berlin: "Europa muss zusammenstehen und deshalb geht es um die wirtschaftliche schnelle Erholung. Und deshalb wollen wir einen zeitlich befristeten Fonds auflegen im Umfang von Fünfhundert Milliarden Euro, der EU Haushaltsausgaben, also keine Kredite, sondern Haushaltsausgaben für die am stärksten betroffenen Sektoren und Regionen bereitstellen soll. Wir sind davon überzeugt, dass es nicht nur gerechtfertigt, sondern auch notwendig ist, dafür jetzt Geld europäisch bereitzustellen, das wir dann über mehrere europäische Haushalte in Zukunft schrittweise zurückzahlen werden."