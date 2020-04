Just an jenem Tag, an dem die Zahl der Coronavirus-Toten in den USA über 35.000 stieg, ließ Präsident Donald Trump gleich eine ganze Reihe von aggressiven Tweets los, in denen er vier demokratische Gouverneure verhöhnte und seine eigenen Anhänger ermutigte, sich über Kontaktseinschränkungen hinwegzusetzen. In Großbuchstaben twitterte Trump am Freitag: "BEFREIT MINNESOTA!", "BEFREIT MICHIGAN!", "BEFREIT VIRGINIA" - das Recht auf Waffenbesitz sei bedroht. Der Präsident ermutige Bürger zu einer bewaffneten Rebellion, kommentierte ein Senator aus Connecticut. Demonstranten hatten sich am Freitag vor dem Haus des Gouverneurs von Minnesota versammelt, um gegen die Anordnung zu protestieren, zu Hause zu bleiben. Genau wie in Virginia am Vortag. Zahlreiche Demonstranten hatten ihre Kinder mitgebracht. Nach den Befreiungs-Tweets nahm Trump den New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo aufs Korn. Gouverneur Cuomo solle mehr Zeit damit verbringen, etwas zu tun, als damit zu jammern. Man habe ihm Tausende von Krankenhausbetten gebaut, die er weder gebraucht noch benutzt habe. Ein Reporter las Trumps Tweets auf eine Pressekonferenz vor. Und Cuomo nahm kein Blatt vor den Mund. "Zunächst einmal, wenn er zu Hause sitzt und fernsieht, dann sollte er vielleicht mal aufstehen und zur Arbeit gehen, oder? Wenn er nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass wir 2500 Intensivbetten brauchen, dann hätte die Bundesregierung sicher nicht beim Bau von 2500 Betten geholfen. Zudem stammt die Zahl stammt aus einer Projektion von ihm. Wir haben 2500 Betten gebaut, weil wir auf Sie gehört haben, Mister Präsident. Das ist das einzige, was wir uns vorwerfen können. Lesen Sie nächstes Mal Ihren eigenen Bericht, bevor Sie ihn kritisieren." Viele Gesundheitsexperten glauben, dass es ohne breit angelegte Tests unwahrscheinlich ist, dass die Bundesstaaten den Lockdown lockern können. Die Regierung in Washington und die Gouverneure haben sich in den vergangenen Tagen um die Weisungshoheit in der Krise gestritten. Die Epidemie fällt in den Wahlkampf vor den Präsidentschafts- und Kongresswahlen im November.