"Wir haben eine bedeutende Krise", sagt Bernie Sanders. Und Joe Biden verspricht einen Plan, um das Coronavirus zu bekämpfen. Die beiden Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten nutzen die Coronavirus-Epidemie, um US-Präsident Donald Trump für sein Krisenmanagement anzugreifen. Trump habe die Gefahr zunächst verniedlicht und verharmlost, sagte Sanders: "Wir müssen uns um diejenigen Sorgen machen, die schon krank sind. Wir müssen uns über Familien mit Kindern Sorgen machen, in denen die Eltern zur Arbeit gehen. Unser Land hat einen großen Nachteil im Vergleich zu vielen anderen wichtigen Ländern auf der Welt. Weil hier die Gesundheitsversorgung nicht für alle Menschen gewährleistet ist." Trump hatte wegen des Virus überraschend ein 30-tägiges Einreiseverbot für Reisende aus Europa verhängt und versucht, die US-Amerikaner zu beruhigen. "Wir werden die Verbreitung des Virus erheblich erschweren. Das Virus wird keine Chance gegen uns haben. Keine Nation ist besser vorbereitet und widerstandsfähiger als die Vereinigten Staaten." Sanders und Biden hatten dafür nur Spott übrig: "Seine Inkompetenz und Sorglosigkeit haben das Leben von vielen Menschen in diesem Land bedroht." "Er spielt es herunter, er ist herablassend und verbreitet falsche Informationen. Das wird nur dafür sorgen, dass sich die Krankheit weiter ausbrechen kann." Biden, Sanders und Trump hatten in den vergangenen Tagen alle öffentlichen Wahlkampfveranstaltungen abgesagt. Am Sonntag werden Biden und Sanders in einer Fernsehdebatte gegeneinander antreten. Ohne Publikum im Saal.