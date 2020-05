Sehen Sie im Video, welche Themen Boris Johnson bei seiner Rückkehr beschäftigen.





Der britische Premierminister Boris Johnson will nach seiner Covid-19-Erkrankung ab Montag wieder die Regierungsgeschäfte führen. Das teilte ein Sprecher seines Büros am Samstagabend mit. Der 55-Jährige hatte sich nach seinem Aufenthalt im Krankenhaus, unter anderem auf einer Intensivstation, in Checkers, dem Landsitz der britischen Regierung, erholt. Unterdessen ist die Zahl der offiziell gemeldeten Corona-Toten im Land auf mehr als 20.000 gestiegen. Johnsons Regierung wird vorgeworfen, langsamer als andere Länder Europas auf den Virusausbruch reagiert zu haben. Die Innenministerin Priti Patel: "Unsere Anweisung bleibt klar. Die Menschen sollten zu Hause bleiben, den NHS unterstützen und damit Leben retten. Es ist unerlässlich, dass die Menschen weiterhin die Regeln befolgen, die ihre Familien, Freunde und Lieben schützen sollen. Das wird Leben retten". Der Premier wird eine Antwort darauf finden müssen, wie und wann die Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben werden können, ohne eine zweite Infektionswelle zu riskieren. Der "Lockdown" belastet die weltweit fünftgrößte Volkswirtschaft stark – sie könnte laut Experten in die schwerste Rezession seit mehr als 300 Jahren abgleiten.