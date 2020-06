Gute Nachrichten in Sachen Pandemie: In Neuseeland sollen fast alle Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus aufgehoben werden. Das kündigte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern von der Labour-Partei auf einer Pressekonferenz am Montag in der Hauptstadt Wellington an. Demnach dürfen ab Dienstag öffentliche und private Veranstaltungen ohne Abstandregelungen stattfinden. Auf die Frage nach ihrer Reaktion auf den Erfolg sagte sie: O-Ton: "Ich habe ein wenig getanzt. Nein, das werden Sie hier nicht sehen, defintiv. Ich habe es der kleinen Tochter Neve gezeigt, sie war etwas überrascht, aber sie schloss sich mir an. Sie hatte sicher keine Idee, warum ich tanzte, aber sie genoss es dennoch." Nach Worten Arderns hat es das Land geschafft, die Übertragung des Virus zu stoppen. Es gebe keine aktiven Infektionsfälle mehr. Daher werde man nun die Landesgrenzen besonders gut kontrollieren. Bislang hatten die Behörden gut 1000 Ansteckungen und 22 Todesfälle in Verbindung mit dem Corona-Virus registriert.