Etwa 1400 medizinische Kräfte des chinesischen Militärs sollen sich im ersten der beiden in Rekordzeit errichteten Krankenlager in der Millionenstadt Wuhan um die mit dem Coronavirus infizierten sowie die vielen Verdachtsfälle kümmern. Schon am Montag soll das in Schnellbauweise binnen einer Woche errichtete Huoshenshan-Nothospital eröffnet werden und eine Kapazität von 1.000 Betten haben. Das berichtet die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Zum Personal gehörten auch viele Helfer, die vor 17 Jahren bei der sogenannten Sars-Pandemie in einem ähnlichen Behelfs-Krankenhaus in Xiaotangshan in Peking gearbeitet hatten.

Tag und Nacht: Nothospital binnen eine Woche fertig

Auch seien Experten dabei, die am Kampf gegen Ebola in Sierra Leone und Liberia beteiligt gewesen seien. Das zweite Krankenlager in Wuhan soll wenige Tage später fertiggestellt werden. An den Behelfsunterkünften zur zentralen Quarantäne und Behandlung der Patienten war eine Woche lang Tag und Nacht gearbeitet worden.