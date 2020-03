Mark Rutte, Ministerpräsident der Niederlande: "In diesem Moment hören wir auf, die Hände zu schütteln. Sie können die Füße küssen oder die Ellenbogen anstoßen, wie sie wollen. Ich sehe in der Schule schon viele schöne Varianten entstehen. Aber ab heute hören wir mit dem Händeschütteln auf. Oh, Entschuldigung, das ist nicht mehr erlaubt. Schlimm. Man ist so sehr daran gewöhnt. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt!"