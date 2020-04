In den USA werden die Proteste gegen die Beschränkungen des öffentlichen Lebens immer lauter. Schätzungsweise 2500 Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben am Sonntag in der Hauptstadt des Bundesstaates Washington, um gegen die Maßnahmen des demokratischen Gouverneurs Jay Inslee zur Eindämmung des Coronavirus zu demonstrieren. Die Kundgebung war bislang einer der größten Proteste in den US-Bundesstaaten gegen die Ausgangsbeschränkungen. In Olympia verstopften hupende Autos die Strassen und Hunderte versammelten sich auf den Stufen des Kapitols. Die Teilnehmer trotzten damit dem Versammlungsverbot für mehr als 50 Personen. "Ich bin heute hier, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass unserer Gouverneur seine Befugnisse mit diesem Shutdown überschreitet. Er beschädigt unsere Wirtschaft. Und ich finde es nicht richtig, dass viele Unternehmen in unserem Staat nicht arbeiten können." "Es gibt keinen Grund, den ganzen Staat zu schließen. 99 Prozent der Menschen leiden für das eine Prozent, das für den Virus anfällig ist. Das ist die Wahrheit." Der Protest war von einem republikanischen Bezirksbeamten organisiert worden. Er hatte die Einschränkungen des öffentlichen Lebens als Verstoß gegen die Staats- und Bundesverfassung bezeichnet. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag über Twitter Unterstützung für ähnliche Proteste in Michigan, Minnesota und Virginia gezeigt.