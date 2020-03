"Nichts wäre schlimmer als einen Sieg zu verkünden, der noch nicht errungen ist." US-Präsident Donald Trump sagt, er werde die Richtlinien zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus bis zum 30. April verlängern. Ursprünglich hatte er die Maßnahmen bis zum Osterwochenende vorgesehen. Trump fügt hinzu, dass die Todesfälle durch das Coronavirus um Ostern herum ihren Höhepunkt erreichen könnten. Zuvor hatte Trump Krankenhäusern vorgeworfen, Beatmungsgeräte zu horten. "Sie müssen diese Beatmungsgeräte freigeben - vor allem Krankenhäuser, die sie nie benutzen werden." Trump, dessen Kritiker ihm vorwerfen, er versuche, die Schuld an seinen Versäumnissen in der Krise abzuwälzen, nennt keine Beweise, um seinen Vorwurf zu untermauern. Unklar bleibt auch, auf welche medizinischen Einrichtungen er sich bezieht. Trump hatte sich zuletzt außerdem gegen eine Quarantäne für die Millionenmetropole New York entscheiden. Die Stadt ist von der Pandemie besonders betroffen. Das Gesundheitssystem steht amerikanischen Medienberichten zufolge an den Grenzen seiner Belastungsfähigkeit.