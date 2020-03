Um Ostern herum, so sagt er, möchte US-Präsident Donald Trump die Wirtschaft in den USA wieder hochfahren lassen. Das werde auf Fakten basierend geschehen. Trump dazu am Dienstag in Washington: O-Ton: "Ich sagte ja schon heute zuvor, ich hoffe, wir können dies zu Ostern schaffen. Ich denke, das wäre eine großartige Sache für unser Land. Wir alle arbeiten hart daran, das Wirklichkeit werden zu lassen." Nach seiner Einschätzung könnten die Beschränkungen zur Eindämmung der Virus-Epidemie selbst zu Todesopfern führen. Man müsse das Land wieder zurück an die Arbeit bringen. Die Gegenmaßnahmen seien sonst schlimmer als das Problem. Er hoffe, er werde sogenannten "Defense Production Act" nicht aktivieren müssen. Falls nötig, werde er dies allerdings machen. Die US-Regierung hat sich in der Nacht zu Mittwoch nach eigenen Angaben mit den Senatoren auf ein Hilfspaket zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie geeinigt. Verhandelt wurde seit Tagen über ein Paket, das einen Umfang von zwei Billionen Dollar haben könnte.