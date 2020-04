Sehen Sie im Video: Donald Trump diskutiert über einen Neustart der USA ab 1. Mai.





Die Zahl der Todesopfer in den Vereinigten Staaten ist den bisherigen Angaben zufolge höher als in jedem anderen Land. Bis Sonntagabend waren 22.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. In den letzten vier Tagen wurden rund 2.000 Todesfälle pro Tag gemeldet, die meisten in und um New York City. Die New Yorker Zahlen beinhalten keine Todesfälle, die zu Hause aufgetreten sind. Derzeit wird in den USA über ein Ende der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus und ein Wiederhochfahren der Wirtschaft diskutiert. Die Regierung um Donald Trump sieht den 1. Mai als mögliches Datum. "Wir wollen das so bald wie möglich machen, aber wir müssen es klug machen. Niemand will sich entscheiden müssen zwischen der Strategie zur Erhaltung der öffentlichen Gesundheit und wirtschaftlichen Interessen", so der Gouverneur des Bundesstaates New York Andrew Cuomo. Er hatte bereits am Samstag gesagt, die Fallzahlen würden sich stabilisieren, allerdings auf einem furchtbar hohen Niveau.