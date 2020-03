Spätestens jetzt hat das Coronavirus auch die USA voll erfasst. Es gibt mehr als 600 Fälle, 26 Tote und jetzt diesen dramatischen Einbruch an der Wall Street in New York. Es war der schlimmste Tag an der Börse seit der Finanzkrise 2008, und es gibt eine nicht ganz unberechtigte Angst vor einer Rezession.





In einigen Städten werden Schulen geschlossen, Universitäten halten ihre Kurse zum Teil nur online ab. Und es gibt Unternehmen, die ihre Mitarbeiter bitten, zu Hause zu bleiben und von zu Hause aus zu arbeiten. Eine Sperrung eines Gebietes wie in Italien gibt es bisher noch nicht, aber die Aufforderung, eine soziale Distanz zu halten. Im Pentagon beispielsweise sollen sich nicht zu viele Menschen in einem Raum aufhalten. Und wenn es Videokonferenzen gibt, werden diese Mitarbeiter auf verschiedene Räume verteilt, sodass sie diese soziale Distanz von etwa einem Meter fünfzig zueinander einhalten.





Die Coronavirus Krise hat auch das Weiße Haus erfasst. Es gibt eine Reihe von Vorwürfen gegen Präsident Trump und wie er die Krise managt. Es wird ihm vorgeworfen, dass er etwas zu spät reagiert habe, dass es eine Differenz gibt zwischen dem, was seine Mitarbeiter, seine Wissenschaftler öffentlich sagen, und dem, was er sagt. Zudem verharmlose er die Krise, auch das wird ihm vorgeworfen.





Vielleicht trat er auch deswegen gestern vor die Kameras und wollte eine Pressekonferenz halten. Er verschwand dann aber doch relativ schnell. Wieder kündigt er nur an, dass es einen Maßnahmenkatalog geben wird und Steuererleichterungen sowie Unterstützungen für die Luftfahrtindustrie und für die Kreuzfahrt Industrie.





Ihm wurde noch eine Frage hinterhergeworfen, ob er sich selber schon getestet habe, denn er war ja auf einer Konferenz, wo ein Infizierter auftrat, und es gibt daraufhin andere Teilnehmer dieser Konferenz, die sich in Selbstquarantäne begeben haben. Der Präsident beantwortete die Frage nicht, aber Mike Pence, der die Task Force Coronavirus leitet, der Vizepräsident, wurde ebenfalls gefragt, und seine Antwort war, er habe sich bisher noch nicht getestet.