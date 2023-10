von Katharina Kunert In Israel bangt die Familie der verschleppten Deutschen Shani Louk um ihr Leben. Ihre Cousine erzählt von Belästigungen in den sozialen Medien und ihrem Leben seit der Terrorattacke.

In diesen Tagen fährt die 30-jährige Tom Weintraub-Louk von Pressekonferenz zu Pressekonferenz. Seit mehr als einer Woche ist ihre Cousine Shani Louk verschwunden und die junge Frau möchte die Welt auf das Schicksal der 22-Jährigen aufmerksam machen. Shani Louk wurde am 7. Oktober auf dem Supernova-Festival von Hamas-Terroristen überfallen und tauchte später in einem Video aus dem Gazastreifen auf. Sie ist eine von etwa 150 Menschen, die an diesem Tag aus Israel entführt wurden. Und deren Familien nun darum kämpfen, sie zurück nach Hause zu holen.

Der stern trifft Tom Weintraub-Louk, Fotografin und Filmemacherin, in ihrer Wohnung in Tel Aviv. In ihrem Wohnzimmer liegen Kameras, mit denen sie noch vor wenigen Wochen ihre Cousine fotografiert hat. Tom Weintraub-Louk hat oft ein Lächeln auf den Lippen, wenn sie von ihrer Cousine erzählt. Doch das erstirbt, sobald es um den 7. Oktober geht.