von Niels Kruse 15.000 Dollar kostet die VIP-Rundumbetreuung beim jährlichen Treffen der US-Konservativen CPAC. Wo früher US-Präsidenten gemacht wurden, dominiert heute Donald Trump. Viele Republikaner meiden die Veranstaltung mittlerweile lieber.

Wer sich dafür interessiert, mit wem sich Amerikaner schon seit langem herumplagen müssen, wird in diesen Tagen im Gaylord Harbor National Resort and Convention Center vor den Toren von Washington D.C. fündig. Vier Tage lang treffen sich dort die US-Konservativen. Reden und Diskussionen finden unter anderem in Runden statt wie: "Keine chinesischen Ballons über Tennessee", "Die Linke mit eigenen Waffen schlagen – wie man Briefwahlen ausnutzt" und "Eltern mit Mistgabeln". Diese Panels auf der Konferenz CPAC klingen nach Satire, stehen aber so auf der Agenda.

Als Donald Trump die Fahne küsste

Bis vor ein paar Jahren war das jährliche Treffen noch ein seriöses Stelldichein der konservativen Politprominenz. Kein Republikaner mit ernsthaften Ambitionen kam an der CPAC vorbei, hier wurden Präsidentschaftskandidaturen eingetütet und beerdigt. 2020, es war Wahlkampfjahr, stand Donald Trump auf der Bühne, schritt nach seiner Rede zur obligatorischen US-Flagge, umarmte sie, küsste sie aufdringlich und hauchte dabei ein "I love you, Baby" in die Luft. Seitdem hat die Qualität der Veranstaltung nicht unbedingt zugenommen.

Selbst konservative Stimmen beklagen sich darüber, dass die CPAC zunehmend zu einer reinen Huldigungsfeier für den Ex-Präsidenten verkomme. Der Late-Night-Komiker Jimmy Kimmel witzelte jetzt: "Die Konferenz beginnt mit 21 Sturmgewehr-Salutschüssen und den Fahneneid auf Donald Trump."

"Zurschaustellung von Trumps Hanswustereien"

Der schleichende Bedeutungsverlust ist auch daran zu erkennen, dass namhafte Republikaner die CPAC schwänzen. Definitiv nicht dabei sein wird Ex-Vizepräsident Mike Pence und der drittmächtigste Politiker des Landes, Kevin McCarthy, Sprecher des Repräsentantenhauses. Ron DeSantis, Gouverneur von Florida und möglicher Präsidentschaftskandidat, hat an diesem Wochenende Termine mit Großspendern.

Die bekannte TV-Moderatorin Sarah Elizabeth Cupp, ebenfalls Republikanerin, bezeichnete die "Conservative Political Action Conference" als Witz. Die CPAC sei eher eine Plattform für Trump als für konservative Debatten, "eine cartoonhafte Zurschaustellung seiner Hanswustereien", so Cupp in ihrer Sendung "Unfiltered".

Anders gesagt, Konservative, die einen Bogen um das Treffen in Washington machen, machen ihn auch um den Ex-Präsidenten – der natürlich anwesend sein wird. Am Sonntag um 17.25 Uhr hält er die Abschlussrede. Amerikanische Flaggen wurden dieses Jahr aber bislang nur virtuell gehisst.

15.000 Dollar für die VIP-Betreuung

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nicht ganz billig: Wer von Mittwoch bis Samstag alle Tage und Panels besuchen will, zahlt 300 Dollar. Der Abschlusstag allein schlägt mit 150 Dollar zu Buche und wer bereit ist, 15.000 Dollar auszugeben, erhält das "Platin-Paket" mit VIP-Betreuung und Zugang zur "Star-Lounge". Wer sich dort neben Donald Trump aufhalten wird, lässt sich an der Sprecherliste ablesen – auch wenn die wichtigen Amtsträger fehlen, haben sich dennoch einige Prominente angekündigt.

So wird unter anderem Nikki Haley, unter Trump Botschafterin bei der UN und nun Präsidentschaftskandidatin, sprechen. Ebenso wie der rechtsextreme Denker und frühere Trump-Berater Steve Bannon, der oberste US-Waffenlobbyist Wayne LaPierre, der britische Rechtsaußen und Brexiteer Nigel Farage, der frühere brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro, die Verschwörungstheoretikerin und Abgeordnete Majorie Taylor Greene sowie die halbe Trump-Familie.

Das Schaulaufen des rechten Amerikas wird zudem überschattet von Vorwürfen gegen den Veranstalter Matt Schlapp. Ein nicht weiter bekannter Republikaner beschuldigt ihn, ihm während einer Fahrt in ein Hotel am Genital "herumgefummelt" zu haben. Er verlangt nun fast zehn Millionen Dollar Entschädigung. Schlapp weist den Vorwurf zurück und lässt über seinen Anwalt ausrichten: "Die falsche Anschuldigung durch eine anonyme Person fügt der Schlapp-Familie unerträgliches Leid zu."

Viele US-Konservative und Institutionen sind in jüngster Zeit nach rechts gerückt, aber angesichts dieses Personals ist es schwer vorstellbar, dass aus den Lenden dieser Republikaner so schnell ein Weißes-Haus-geeeignetes Staatsoberhaupt entspringt.

