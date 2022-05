CSU-Generalsekretär und Bundestagsabgeordneter Stephan Mayer tritt von seinem Amt zurück. Zuvor war bekannt geworden, dass der Politiker einem Journalisten mit "Vernichtung" gedroht haben soll.

Schwerer Schlag für Markus Söders kommenden Landtagswahlkampf: CSU-Generalsekretär Stephan Mayer tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Das teilte der Politiker laut Nachrichtenagentur DPA am Dienstagabend in einer persönlichen Erklärung mit. Er begründete seinen Schritt darin mit "gesundheitliche n Gründen".

Allerdings stand Mayer vor seinem Rücktritt wegen der Berichterstattung in mehreren Medien über seine Person in der Kritik. Zunächst hatte "Bunte" am vergangenen Donnerstag Details aus Mayers Privatleben enthüllt – was diesen angeblich zu einer Drohung und Beleidigungen gegen einen Redakteur der Illustrierten veranlasste.

Berichterstattung über CSU-Politiker Stephan Mayer

Die "Bild"-Zeitung berichtete unter Berufung auf den Burda-Verlag, in dem die "Bunte" erscheint, Mayer habe einem Journalisten mit persönlicher "Vernichtung" gedroht. "Ich werde Sie ausfindig machen, ich verfolge Sie bis ans Ende Ihres Lebens. Ich verlange 200.000 Euro Schmerzensgeld, die müssen Sie mir noch heute überweisen", zitierte die "Bild"-Zeitung am Dienstagnachmittag aus einem Schreiben der Burda-Anwälte an Mayer.

Der Politiker schrieb dazu in seiner Rücktrittserklärung: "In einem aufgrund einer eklatant rechtswidrigen Berichterstattung geführten Gespräch mit einem Journalisten der 'Bunten' habe ich möglicherweise eine Wortwahl verwendet, die ich rückblickend nicht für angemessen betrachten würde." Er bedauere dies.

Fotolovestory Zwei Große am See: Söder und Merz in Love 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Die Ausgangssituation: Lange Zeit haben Friedrich und Markus kaum ein Wort miteinander gewechselt. Zu lange haben die beiden Brüder einer konservativ-bürgerlichen Familiendynastie unter der Ära ihrer Mutter Angela gelitten. Doch dann, endlich, ist der große Moment da: Die Patriarchin zieht sich auf ihren Alterssitz in der Uckermark zurück. Nun ist es an Friedrich und Markus, die Geschicke des Unionshauses zu lenken. Mehr

Mit seinem Rücktritt habe der CSU-Politiker eigentlich der Berichterstattung der "Bild"-Zeitung zuvorkommen wollen, hieß es aus der Redaktion des Boulevardblatts.

Der 48-jährige Mayer wurde im Februar zum Generalsekretär der CSU ernannt und sollte unter anderem den Wahlkampf des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für die Landtagswahl im kommenden Jahr mitorganisieren. Zuvor war Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeinnenministerium unter Horst Seehofer. Für den Wahlkreis Altötting sitzt er seit 2002 im Deutschen Bundestag. Sein Bundestagsmandat will Mayer dem Vernehmen nach behalten.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach seiner Erstveröffentlichung mehrfach aktualisiert.

Quellen: "Bild"-Zeitung, "Bild"-Redakteur Ralf Schuler bei Twitter, "Bunte", Nachrichtenagentur DPA