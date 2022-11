Sehen Sie im Video: Knappe Mehrheit für linkes Lager in Dänemark – Mette Frederiksen kündigt Rücktritt an.









STORY: Lange musste man zittern bei diesem historisch knappen Wahlergebnis in Dänemark am Dienstag. Aber nach der Auszählung darf nun das dänische Linksbündnis um Mette Frederiksen einen Sieg bei der vorgezogenen Parlamentswahl feiern. Bis zum Ende war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geblieben. Damit kann die amtierende Ministerpräsidentin vermutlich an der Macht bleiben. Allerdings kündigte sie zunächst einen strategischen Rücktritt an. Mit dem Rücktritt will sie den Weg zu einer neuen sogenannten Königinnenrunde freimachen. Dabei wird geschaut, welcher der Parteichefs im Mitte-Links-Bündnis am besten eine neue Regierung bilden kann. Da die Sozialdemokraten erneut die mit Abstand stärkste Kraft geworden sind, dürfte Frederiksen diesen Sondierungsauftrag erhalten.

