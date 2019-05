Die Niederlage war wegen der vielen Umfragen im Vorfeld absehbar. Doch so eine Klatsche sitzt tief. Die europaskeptische Dänische Volkspartei (DF) schaffte es bei der Europawahl 2014 noch auf über 26 Prozent, wurde stärkste Partei. Am Sonntag dann der ordentliche Dämpfer: 10,8 Prozent. Fast 16 Prozentpunkte weniger. Drei der vier Mandate der DF gehen verloren. Der politische Kommentator Hans Engell spricht sogar vom "größten Stimmverlust (in Dänemark) einer Partei in Friedenszeiten".

Die Wahl-Analytiker suchen nach den Gründen. In Frage kämen zum Beispiel Konkurrenz von rechts und von den Sozialdemokraten, Vernachlässigung des Klima-Themas und eine stärkere Zustimmung der Dänen zur EU, ebenso wie ein Skandal um EU-Gelder in der Partei vor drei Jahren, der der Partei geschadet hat. Doch die Parteigründerin und langjährige Vorsitzende Pia Kjærsgaard sieht die Schuld bei anderen.

"Klima-Trottel" wird zum Twitter-Trend

Noch während der Wahlparty stellte sich die Parlamentspräsidentin ans Mikrofon und wetterte gegen die EU, die Presse und das große Interesse am Klima, schreibt unter anderem die Zeitung "Politiken". Pia Kjærsgaard schimpfte: "Ich kenne euch Presseleute. (…) Ihr solltet viel objektiver sein. Aber ihr seid trotzdem willkommen. Wir sind nette Menschen". Dann holt sie gegen Klima-Aktivisten und ihre Unterstützer aus: "Vielleicht sind es alle die … wie nennt man sie – Klima-Trottel? Nein. Alle die beim Thema Klima aufgehen. Wir tun das auch in der Dänischen Volkspartei, aber das ist nicht das Einzige, worin wir aufgehen."

Später relativierte Kjærsgaard die Äußerung und sagte, sie hätte den Begriff im Scherz gesagt. Die Äußerung der DF-Politikerin stößt bei vielen dennoch auf Kritik. Der Begriff "Klima-Trottel" wurde von vielen ihrer Gegner aufgegriffen. So schrieb Pernille Skipper, Vorsitzende der links-alternativen Partei Einheitsliste Rot-Grün: "Danke an die tausenden 'Klima-Trottel', die für uns gestimmt haben." Und die Parteichefin der Sozialistischen Volkspartei, Pia Ohlsen Dhyr, twitterte: "Die 'Klima-Trottel' bewegen sich" – versehen mit einem lachenden Smiley. Die Hashtags #klimatosser und #klimatosse sind in Dänemark bei Twitter inzwischen sogar zu Trends geworden.

Tak til de tusindvis af klimatosser, der har stemt på os i dag. Vi håber, I er med os til en hel masse klimatosserier frem mod folketingsvalget - og ikke mindst bagefter!💚 #eupol #dkpol — Pernille Skipper (@PSkipperEL) May 26, 2019

Tak 🙏 SF har fået 2 mandater til EP! Vi blev tredjestørste parti, og størst i Kbh 👍☘️🌿💚🌻 Klimatosserne rykker 😂💚 pic.twitter.com/pciU9vmCjG — Pia Olsen Dyhr (@PiaOlsen) May 27, 2019

