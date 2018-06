In Dänemark ist es künftig verboten, Gesichtsschleier in der Öffentlichkeit zu tragen. Das Parlament in Kopenhagen stimmte am Donnerstag für eine entsprechende Regelung. Zur Begründung sagte der dänische Justizminister Sören Pape Poulsen: Das Gesicht in der Öffentlichkeit zu verhüllen sei "nicht kompatibel mit den Werten der dänischen Gesellschaft und dem Respekt für die Gemeinschaft". Kritiker halten das Verbot jedoch für diskriminierend gegenüber Frauen, da es gegen ihr Recht verstoße, sich nach Belieben zu kleiden. Diese Sichtweise teilt auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Auch in Frankreich, Belgien, Österreich und Bulgarien ist es untersagt, das Gesicht in der Öffentlichkeit zu bedecken. In Deutschland ist die Gesichtsverschleierung in manchen Bereichen des öffentlichen Dienstes verboten. Das Gesetz in Dänemark wird am 1. August in Kraft treten.