In Moskau hat eine Autobombe die Tochter des russischen Neofaschisten Alexander Dugin getötet. Über die Hintergründe ist bisher wenig bekannt, Theorien gibt es um so mehr: Der Kreml beschuldigt den ukrainischen Geheimdienst, ein russischer Oppositioneller sieht Partisanen am Werk – und dann gibt es noch ein paar ganz andere Vermutungen